Apple выпустит новый iPad Air с рекордно большим для серии дисплеем

Это будет самый крупный экран в истории линейки iPad Air. Отмечается, что новый продукт будет отличаться от iPad Pro такого же размера.

Вместо Mini-LED экрана, который используется в Pro-версии, новый iPad Air будет оснащён LCD-технологией, аналогичной той, что применяется в текущей 10.9-дюймовой модели.

С учётом того, что в линейке iPad Pro уже представлены модели с диагональю экрана 11 и 12.9 дюйма, появления 12.9-дюймового iPad Air кажется логичным шагом.

По слухам, новинка может быть представлена в рамках шестого поколения устройств и, вероятно, будет выпущена в ближайшие месяцы с новым чипом M2.

Актуальная же модель стоит от $599, что позволяет предполагать цену в $799 ддя iPad Air 12.9” за базовую версию.