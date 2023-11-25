Apple выпустит новый iPad Pro с чипом М3 и оснастит его Dynamic Island

Будут представлены три разных размера iPad Pro, два с OLED-дисплеями — 11" и 12,9" — первые подобные версии эпловских планшетов. Третья, старшая модель, получит дисплей mini-LED с диагональю 14,1".

Причём утечки о первых двух моделях подтверждали, что новые iPad получат OlED-экраны, а информации о модели с mini-LED ещё не было. Но китайский инсайдер Majin Bu рассказал, что такая вероятность выхода такой модели существует.

Все три модели должны получить чип Apple M3 и дисплеи яркостью до 3000 нит. Инсайдер говорит и о том, что компания выпустит новый стилус Apple Pencil со сменными магнитными наконечниками, а также алюминиевую клавиатуру Magic Keyboard с разъёмами MagSafe и USB-C.

Bu рассказал, что новые iPad Pro могут получить и «айфоновский» вырез Dynamic Island, но, по его словам, всерьёз к этой информации относиться не стоит.