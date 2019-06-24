Apple выпустит новый MacBook Pro с большим экраном до конца года

В сети появились подробности о мощном ноутбуке, который компания Apple готовит к выпуску. Информацией поделился Джефф Лин (Jeff Lin) из аналитической компании IHS Markit.

По данным аналитика, новый MacBook Pro получит TFT-дисплей производства LG Display с диагональю 16 дюймов и разрешением 3072 х 1920 пикселей. Для сравнения, 15-дюймовый MacBook Pro имеет разрешение 2880 х 1800 пикселей. Его дебют ожидается в сентябре, а начало продаж — немного позднее.

Ранее в сети уже появлялись слухи, что компания планирует выпустить 16-дюймовую модель MacBook Pro в новом дизайне. Это самая крупная версия ноутбуков Apple с момента прекращения продаж 17-дюймового MacBook Pro в 2012 году. Новинка может получить безрамочный дизайн.