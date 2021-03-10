Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 15:01
Apple выпустит совершенно новый MacBook Pro 14” позже ожидаемого
Будем надеяться, что всё же не сильно позже
Ранее в сети ходили слухи, мол Apple готовится выпустить свои новые ноутбуки на базе чипа M1X уже во втором квартале 2021 года. Но, как стало известно, компания решила пересмотреть свои планы и выпустить MacBook Pro 14" и MacBook Pro 16" позже ожидаемого.
С чем именно связано такое решение — не до конца ясно. Одна гипотез объясняет смену курса дефицитом комплектующих, с которой столкнулся рынок в конце 2020 - в начале 2021 годов. Как пишет Nikkei Asia, теперь Apple планирует начать производство новых ноутбуков уже во второй половине текущего года.
На данный момент не совсем ясно, какими именно будут грядущие MacBook. Если верить утечкам, то устройства получат miniLED-дисплеи, разъёмы MagSafe и HDMI, а также совершенно новый дизайн.
Когда именно стоит ждать анонса и старта продаж устройств теперь — непонятно.