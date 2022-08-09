Apple задумалась о переходе на выпуск стеклянных ноутбуков MacBook

Затем, в начале 2022-го компания анонсировала ещё и MacBook Air M2 с внешним видом, напоминающим прошлогодние новинки.

Но на этом, судя по всему, купертиновцы не остановятся. В Сети появилась информация о свежем патенте IT-гиганта, который описывает ноутбук с корпусом, имеющим стеклянные элементы. На сегодняшний день мобильные компьютеры бренда выпускаются в алюминиевом корпусе.