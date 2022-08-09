Apple задумалась о переходе на выпуск стеклянных ноутбуков MacBook

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Apple задумалась о переходе на выпуск стеклянных ноутбуков MacBookУ этого решения есть как минимум одно заметное преимущество
В конце 2021 года Apple представила сразу два MacBook с обновлённым дизайном — MacBook Pro 14” и 16”.
Затем, в начале 2022-го компания анонсировала ещё и MacBook Air M2 с внешним видом, напоминающим прошлогодние новинки.
Но на этом, судя по всему, купертиновцы не остановятся. В Сети появилась информация о свежем патенте IT-гиганта, который описывает ноутбук с корпусом, имеющим стеклянные элементы. На сегодняшний день мобильные компьютеры бренда выпускаются в алюминиевом корпусе.
Сообщается, что одним из самых заметных преимуществ MacBook, хотя бы частично выполненного из стекла, является возможность внедрения беспроводной зарядки. Правда, стоит отметить, что в самом патенте нет упоминания чего-то подобного.