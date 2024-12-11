Apple заменит челку в MacBook Pro на Dynamic Island уже в 2026 году

Переход на новый дизайн станет возможным благодаря внедрению OLED-экранов в 2026 году, сообщает аналитическая компания Omdia.

Обновлённые модели MacBook Pro с экранами 14 и 16 дюймов будут использовать гибридную OLED-технологию, аналогичную той, что появилась на iPad Pro в 2024 году.

Новая конструкция предусматривает замену выреза на небольшое отверстие для веб-камеры. Это решение обеспечит улучшенный дизайн и избавит пользователей от обрезания строки меню в macOS.

Первый вырез появился на MacBook Pro в 2021 году как часть масштабного обновления.

Теперь, с переходом на OLED, Apple намерена изменить подход. Аналитики также прогнозируют переход iPad mini на OLED в 2026 году, а iPad Air — в 2027 году. MacBook Air сохранит вырез до 2028 года.