Apple заметно снизила цены на iPad 2019

Та модель iPad, о которой идет речь, имеет 10,2-дюймовый дисплей с поддержкой фирменного стилуса Apple Pencil. Также устройство можно связать с клавиатурой Apple Smart Keyboard. iPad 2019, в отличие от той же Pro-версии, оснащен сканером отпечатка пальцев Touch ID, но при этом не имеет датчика распознавания лиц FaceID.

Что же касательно непосредственно самого снижения цены, то тут примерно следующая ситуация: стоимость версии с 32 ГБ постоянной памяти упала с 387 до 358 долларов, а за версию с 128 ГБ постоянной памяти теперь просят не 502 доллара, а всего лишь 430. Таким образом теперь любой желающий имеет еще больше шансов приобрести себе, пожалуй, лучший планшет за свою цену, имеющий при этом поддержку отличного стилуса и достаточно “способной” операционной системы iPadOS.