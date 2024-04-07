Apple запатентовала дисплей для Mac с 3D-отображением контента

Опубликовано 07 апреля 2024, 13:30
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Apple запатентовала дисплей для Mac с 3D-отображением контентаПока непонятно, для чего нужна такая разработка
Apple зарегистрировала новый патент на технологию «пространственного отображения контента». Такой 3D-контент пользователь сможет свободно просматривать на дисплее MacBook и даже Apple Watch. И для этого не понадобится гарнитура Vision Pro.
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Согласно патенту, эффект трёхмерного отображения картинки будет достигнут благодаря использованию лентикулярных дисплеев — с линзовой структурой. Встроенные линзы показывают и скрывают своё содержимое на экране в зависимости от угла обзора, поэтому при движении головы изображение слегка меняется, создавая 3D-эффект.
Причём Apple хочет добиться такого угла обзора, чтобы трёхмерный контент могли смотреть несколько человек без потери качества эффекта, как в кинотеатре.
Пока неясно, сможет ли Apple реализовать эту технологию в каком-либо продукте. Возможно, наличие такой функции может стать привлекательным фактором при покупке нового Mac или дисплея Apple.