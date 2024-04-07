Apple запатентовала дисплей для Mac с 3D-отображением контента

Согласно патенту, эффект трёхмерного отображения картинки будет достигнут благодаря использованию лентикулярных дисплеев — с линзовой структурой. Встроенные линзы показывают и скрывают своё содержимое на экране в зависимости от угла обзора, поэтому при движении головы изображение слегка меняется, создавая 3D-эффект.

Причём Apple хочет добиться такого угла обзора, чтобы трёхмерный контент могли смотреть несколько человек без потери качества эффекта, как в кинотеатре.

Пока неясно, сможет ли Apple реализовать эту технологию в каком-либо продукте. Возможно, наличие такой функции может стать привлекательным фактором при покупке нового Mac или дисплея Apple.