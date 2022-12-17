Apple запатентовала клавиатуру для своих ноутбуков. Каждую клавишу можно полностью подстроить под себя

Apple запатентовала клавиатуру для своих ноутбуков. Каждую клавишу можно полностью подстроить под себяЗа счёт перфорации на клавишах и встроенных светодиодов
Стало известно о новом патенте Apple, в котором речь идёт об алюминиевой клавиатуре для MacBook с перфорированными клавишами. Каждую клавишу можно настроить под себя.
Фото: Appleinsider.com
На клавишах нет гравировки букв и символов, при этом внешне устройство ничем не отличается от обычной клавиатуры для MacBook. Но каждую клавишу можно подстроить под себя — любой пользователь сможет создать такое расположение клавиш, которое нужно именно ему.
Этого можно будет достичь с помощью небольшой перфорации на клавишах, а внутри каждой будет расположено множество светодиодов, которые и будут отображать нужные знаки.
Благодаря алюминиевым клавишам должен получиться единый дизайн и исчезнуть засветы по краям, присутствующие в большинстве ноутбуков.
Но будет ли такая клавиатура когда-либо создана в реальности, неизвестно.