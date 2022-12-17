Apple запатентовала клавиатуру для своих ноутбуков. Каждую клавишу можно полностью подстроить под себя

На клавишах нет гравировки букв и символов, при этом внешне устройство ничем не отличается от обычной клавиатуры для MacBook. Но каждую клавишу можно подстроить под себя — любой пользователь сможет создать такое расположение клавиш, которое нужно именно ему.

Этого можно будет достичь с помощью небольшой перфорации на клавишах, а внутри каждой будет расположено множество светодиодов, которые и будут отображать нужные знаки.