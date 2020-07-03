В последнее время Apple была замечена за регистрацией множества патентов, так или иначе связанных с будущими компьютерами компании. Вот и в этот раз в сети появилась информация о том, что Apple запатентовала специальные прозрачные колпачки для улучшения подсветки клавиш ноутбуков.