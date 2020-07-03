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Apple запатентовала специальные прозрачные колпачки для улучшения подсветки клавиш ноутбуков
Возможно, в ближайшее время компания выпустит данный аксессуар для новых MacBook Pro и MacBook Air
В последнее время Apple была замечена за регистрацией множества патентов, так или иначе связанных с будущими компьютерами компании. Вот и в этот раз в сети появилась информация о том, что Apple запатентовала специальные прозрачные колпачки для улучшения подсветки клавиш ноутбуков.
Так, в заявке говорится о том, что сами колпачки могут быть изготовлены из множества различных материалов, таких как стекло, прозрачная керамика, сапфир, прозрачные полимеры и т.д. При этом прочность такого аксессуара должна оказаться на крайне высоком уровне именно из-за износостойкости предлагаемых для изготовления материалов.
Отдельно стоит отметить, что Apple в патенте описывает то, как колпачки за счет особенности своего строения смогут менять цвет клавиш, а ребра по периметру колпачка помогут визуально и тактильно различать клавиши, расположенные рядом.