Apple запустила тестовое производство iPad Pro с новейшими miniLED-дисплеями

Судя по данным, опубликованным изданием The Elec, “подопытной” мышью в данном случае стал 12,9-дюймовый iPad Pro. Устройство, по планам Apple, должно выйти уже в конце текущего года, но в случае, если при тестовом производстве miniLED-дисплеев обнаружатся серьезные проблемы, запуск нового продукта могут перенести на начало 2021 года.

Напомним, что буквально прошедшей ночью состоялась презентация WWDC 2020, на которой яблочная компания, помимо всего прочего, анонсировала плавный переход своих компьютеров на ARM-процессоры. Таким образом, уже в ближайшие 2 года Apple намерена перевести все свои настольные девайсы на фирменные чипы, отказавшись при этом от решений Intel.