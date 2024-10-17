ARM-ноутбуки займут половину рынка уже к концу 2020-х

Этот сдвиг произойдет за счет оттеснения традиционной x86-архитектуры, на которой сейчас базируются большинство ноутбуков. По оценкам аналитиков, к 2025 году доля ARM-ноутбуков на рынке вырастет до 20%, а к 2029 — до 40%.

Рост популярности свежей архитектуры в значительной степени связан с успехом Apple, которая начала использовать чипы на базе ARM в своих ноутбуках с 2020 года, запустив линейку Apple Silicon.

Этот переход дал ноутбукам бренда значительное преимущество в плане энергоэффективности и производительности.

К 2030 году ARM может получить до 52% выручки на рынке ноутбуков, несмотря на меньшую долю продаж по количеству устройств. Это объясняется премиальной ценовой политикой компаний, таких как Apple.