Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 17 октября 2024, 07:54
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ARM-ноутбуки займут половину рынка уже к концу 2020-х

Что не может не радовать
ARM-ноутбуки могут занять до 40% мирового рынка к концу 2020-х годов, согласно прогнозу аналитической компании TechInsights.
ARM-ноутбуки займут половину рынка уже к концу 2020-х
© Tom's Hardware

Этот сдвиг произойдет за счет оттеснения традиционной x86-архитектуры, на которой сейчас базируются большинство ноутбуков. По оценкам аналитиков, к 2025 году доля ARM-ноутбуков на рынке вырастет до 20%, а к 2029 — до 40%.

Рост популярности свежей архитектуры в значительной степени связан с успехом Apple, которая начала использовать чипы на базе ARM в своих ноутбуках с 2020 года, запустив линейку Apple Silicon.

Этот переход дал ноутбукам бренда значительное преимущество в плане энергоэффективности и производительности.

К 2030 году ARM может получить до 52% выручки на рынке ноутбуков, несмотря на меньшую долю продаж по количеству устройств. Это объясняется премиальной ценовой политикой компаний, таких как Apple.

Источник:Tom's Hardware
Автор:Булат Кармак
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