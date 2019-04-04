Acer привезла ноутбук за 260 тысяч рублей

Ноутбук оснащается 15,6-дюймовым IPS-дисплеем разрешением Full HD со временем отклика 3 мс, частотой обновления 144 Гц иподдержкой NVIDIA G-Sync, процессором Intel Core i7-8750H восьмого поколения, 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2666, накопителями до SSD-RAID емкостью 1 ТБ.

Для охлаждения используются три металлических кулера AeroBlade 3D четвёртого поколения и пять тепловых трубок для эффективного охлаждения компонентов в тонком корпусе. Поддерживается быстрый разгон видеокарты нажатием одной кнопки.Клавиатура получила трёхзонную RGB-подсветку и выделенные клавиши WASD.

Predator Triton 500 доступен в российской рознице по ценам от 139 990 руб. до 259 990 руб. в зависимости от модификации.