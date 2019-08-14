Авиакомпании запретят летать с пожароопасными MacBook

Федеральное управление гражданской авиации США запретило основным американским авиакомпаниям перевозить пожароопасные модели ноутбуков Apple. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на заявление ведомства.

В июне компания Apple объявила о программе добровольного отзыва и обмена 15-дюймовых MacBook Pro раннего поколения. Речь идёт о MacBook Pro, которые продавались преимущественно с сентября 2015 года по февраль 2017 года. Такие ноутбуки могут перегреваться и несут опасность возгорания.

Об официальной программе отзыва регулятор осведомлён, именно поэтому и было выпущено распоряжение для авиакомпаний. При этом ноутбуки с исправными и заменёнными батареями пассажиры смогут проносить в самолёты в качестве ручной клади или багажа. Ранее с аналогичным предупреждением выступило европейское агентство авиационной безопасности.