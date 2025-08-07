Авито перечислил самые продаваемые игровые ноутбуки и компьютерные комплектующие

Несмотря на то что Acer по-прежнему входит в число самых популярных брендов, его продажи снизились на 17%. В среднем ноутбуки этой марки покупали за 16 000 рублей на вторичном рынке и за 41 000 рублей — новыми. Чаще всего приобретали модели Nitro 5 AN515−54, Nitro 5 AN515−52 и Aspire V3−571G.

Игровые ноутбуки ASUS за год показали рост в 38%. Средняя цена составила 51 000 рублей в б/у сегменте и 79 000 рублей за новые. Наиболее востребованные модели — TUF Gaming FX505D, FX506I и Dash F15 FX516P.

MSI сохранил стабильные продажи. Средняя стоимость их ноутбуков — 54 000 рублей на вторичном рынке и 66 000 — в новом виде. Среди популярных моделей — GF76 Katana и две версии Katana 17.

Также в топ-5 вошли HP и Thunderobot. Продажи HP выросли на 13%, Thunderobot — на 16%.

В категории комплектующих наиболее востребованными оказались видеокарты — 29% продаж. За год их популярность увеличилась на 10%. За ними следуют материнские платы (13%) и процессоры (около 13%). В пятёрке также жёсткие диски (10%) и оперативная память (9%).