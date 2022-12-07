Автономность 17.5 часов и лучшие процессоры Intel: Tecno представила ноутбуки Megabook S1 и T1

В свою очередь Megabook T1 может похвастаться премиальным дизайном, достигнутому за счёт алюминиевого корпуса, толщина которого не превышает 14.8 мм. Девайс получил яркий экран с сертификацией TÜV. Последнее позволяет говорить о безопасности его использования.

От одного заряда Megabook T1 может проработать до 17,5 часов. При этом в комплекте с ним идёт зарядное устройство на 65 Вт.