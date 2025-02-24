Авторитетный инсайдер подтвердил анонс MacBook Air M4 в марте

Обновленные 13- и 15-дюймовые модели могут выйти уже в марте, после чего весь модельный ряд MacBook перейдет на новое поколение процессоров.

По данным инсайдера, Apple уже начала расчищать складские запасы текущих версий и готовит маркетинговую кампанию перед анонсом. Точные сроки выхода не уточняются, но презентация ожидается в следующем месяце.

Традиционно MacBook Air предлагает характеристики, близкие к базовой версии MacBook Pro, но в более тонком корпусе и с урезанными возможностями, такими как уменьшенное количество портов и отсутствие вентилятора.

Если Air унаследует ключевые улучшения Pro, пользователи наконец смогут подключать два внешних дисплея с открытой крышкой ноутбука.

После выхода новых MacBook Air, только Mac Studio и Mac Pro останутся на чипах M2. Их обновление до M4 ожидается в период с марта по осень 2025 года.