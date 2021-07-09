Авторитетный источник назвал дату начала производства новых MacBook с экранами следующего поколения

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 11:15
Авторитетный источник назвал дату начала производства новых MacBook с экранами следующего поколенияА из этого можно сделать выводы о сроках их появления на прилавках
Последние несколько недель были особенно богаты на различные утечки, касающиеся новых ноутбуков Apple. Так, совсем недавно стало известно, что сначала выйдут MacBook Pro на базе чипа Apple M1X, а затем MacBook Air на M2.
Теперь же популярный аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что яблочная корпорация запустить массовое производство Pro-версий своего ноутбука уже в третьем квартале 2021 года. MacRumors пишет, что речь идёт о 14 и 16-дюймовых моделях, которым ранее приписывали кардинальный редизайн и возвращение портов HDMI, MagSafe и SD-картридера.
Если прогнозы господина Куо окажутся верны, то можно ждать анонса и старта продаж новых «прошек» ближе к концу текущего года, как это было с MacBook Air и Pro на базе M1 в 2020 году.
Отметим, что помимо всего прочего, MacBook Pro 14” и 16” должны получить долгожданные дисплеи следующего поколения — mini-LED. Их дебют случился в этом году в iPad Pro.