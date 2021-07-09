Авторитетный источник назвал дату начала производства новых MacBook с экранами следующего поколения

Теперь же популярный аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что яблочная корпорация запустить массовое производство Pro-версий своего ноутбука уже в третьем квартале 2021 года. MacRumors пишет, что речь идёт о 14 и 16-дюймовых моделях, которым ранее приписывали кардинальный редизайн и возвращение портов HDMI, MagSafe и SD-картридера.

Если прогнозы господина Куо окажутся верны, то можно ждать анонса и старта продаж новых «прошек» ближе к концу текущего года, как это было с MacBook Air и Pro на базе M1 в 2020 году.

Отметим, что помимо всего прочего, MacBook Pro 14” и 16” должны получить долгожданные дисплеи следующего поколения — mini-LED. Их дебют случился в этом году в iPad Pro.