Белорусский производитель ноутбуков сравнил свои устройства с MacBook

Руководитель признался, что пока белорусские ноутбуки не дотягивают до «американца», но производитель старается следовать технологиям Apple, чтобы впоследствии конкурировать с её продуктами.

Предко отметил, что преимущества H-book MAK4 — малая толщина и вес, большое количество разъёмов, угол обозрения 178 градусов. К тому же «Горизонт» разработал собственный BIOS и исправил ошибки, выявленные торговыми компаниями.

Но не менее важное преимущество — цена. H-book стоит 1,5 тысячи белорусских рублей, или почти 40 тысяч российских. Это значительно дешевле MacBook.

«Вообще, команда считает, что это очень достойный продукт. И он не греется, бесшумный», — подчеркнул гендиректор «Горизонта».