Белорусский производитель ноутбуков сравнил свои устройства с MacBook

Белорусский производитель ноутбуков сравнил свои устройства с MacBookЕсть к чему стремиться и чем похвастаться
Генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга "Горизонт"», производителя нашумевших белорусских ноутбуков H-book MAK4 Юрий Предко рассказал о некотрых преимущствах разаработки предприятия по сравнению с американскими MacBook.
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Руководитель признался, что пока белорусские ноутбуки не дотягивают до «американца», но производитель старается следовать технологиям Apple, чтобы впоследствии конкурировать с её продуктами.
Предко отметил, что преимущества H-book MAK4 — малая толщина и вес, большое количество разъёмов, угол обозрения 178 градусов. К тому же «Горизонт» разработал собственный BIOS и исправил ошибки, выявленные торговыми компаниями.
Но не менее важное преимущество — цена. H-book стоит 1,5 тысячи белорусских рублей, или почти 40 тысяч российских. Это значительно дешевле MacBook.
«Вообще, команда считает, что это очень достойный продукт. И он не греется, бесшумный», — подчеркнул гендиректор «Горизонта».