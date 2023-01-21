Ноутбуки и планшеты
15:57, 21 января 2023
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Белорусский завод «Горизонт» в 2023 году представит игровые ноутбуки

Всего предприятие представит 80 новых модификаций

Генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт» Юрий Предко на выставке «Беларусь интеллектуальная» заявил, что предприятие в 2023 году представит игровые ноутбуки собственной разработки.

Белорусский завод «Горизонт» в 2023 году представит игровые ноутбуки

Фото: The-geek.ru

В 2023 году «Горизонт» планирует представить не менее 80 модификаций ноутбуков. Но и в целом функциональность, графика и производительность белорусских ноутбуков увеличивается.

В январе выходит новая линейка ноутбуков. Увеличивается функциональность, скорость, улучшается графика. Плюс появятся игровые ноутбуки.

Юрий Предко
Генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт»
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