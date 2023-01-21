Белорусский завод «Горизонт» в 2023 году представит игровые ноутбуки

15:57, 21 января 2023
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Белорусский завод «Горизонт» в 2023 году представит игровые ноутбукиВсего предприятие представит 80 новых модификаций
Генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт» Юрий Предко на выставке «Беларусь интеллектуальная» заявил, что предприятие в 2023 году представит игровые ноутбуки собственной разработки.
Фото: The-geek.ru
В 2023 году «Горизонт» планирует представить не менее 80 модификаций ноутбуков. Но и в целом функциональность, графика и производительность белорусских ноутбуков увеличивается.
В январе выходит новая линейка ноутбуков. Увеличивается функциональность, скорость, улучшается графика. Плюс появятся игровые ноутбуки.
Юрий Предко
Генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт»