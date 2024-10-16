Без лишнего шума: Apple анонсировала новый iPad mini

Планшет доступен в четырёх цветах, включая новые синий и фиолетовый, и оснащён 8.3-дюймовым дисплеем Liquid Retina.

iPad mini демонстрирует значительный прирост производительности благодаря новому чипу, который увеличивает скорость процессора на 30%, а графики — на 25%.

Новинка поддерживает Apple Pencil Pro, что делает его идеальным инструментом для творчества и работы.

Основная камера на 12 Мп поддерживает Smart HDR 4 для улучшенной детализации, а фронтальная камера оснащена функцией Center Stage. Стоимость устройства начинается от $499 за версию с 128 ГБ памяти, что вдвое больше по сравнению с предыдущей моделью.

Предзаказ уже доступен, а поставки начнутся 23 октября.