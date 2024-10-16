Без лишнего шума: Apple анонсировала новый iPad mini

Опубликовано 16 октября 2024, 08:081 мин.
Без лишнего шума: Apple анонсировала новый iPad miniБазовая версия теперь на 128 ГБ
Apple без лишнего шума анонсировала новый iPad mini, который оснащён чипом A17 Pro и поддерживает систему Apple Intelligence.
Планшет доступен в четырёх цветах, включая новые синий и фиолетовый, и оснащён 8.3-дюймовым дисплеем Liquid Retina.
iPad mini демонстрирует значительный прирост производительности благодаря новому чипу, который увеличивает скорость процессора на 30%, а графики — на 25%.
Новинка поддерживает Apple Pencil Pro, что делает его идеальным инструментом для творчества и работы.
Основная камера на 12 Мп поддерживает Smart HDR 4 для улучшенной детализации, а фронтальная камера оснащена функцией Center Stage. Стоимость устройства начинается от $499 за версию с 128 ГБ памяти, что вдвое больше по сравнению с предыдущей моделью.
Предзаказ уже доступен, а поставки начнутся 23 октября.