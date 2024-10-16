Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 16 октября 2024, 08:08
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Без лишнего шума: Apple анонсировала новый iPad mini

Базовая версия теперь на 128 ГБ
Apple без лишнего шума анонсировала новый iPad mini, который оснащён чипом A17 Pro и поддерживает систему Apple Intelligence.
Без лишнего шума: Apple анонсировала новый iPad mini
© Apple

Планшет доступен в четырёх цветах, включая новые синий и фиолетовый, и оснащён 8.3-дюймовым дисплеем Liquid Retina.

iPad mini демонстрирует значительный прирост производительности благодаря новому чипу, который увеличивает скорость процессора на 30%, а графики — на 25%.

Новинка поддерживает Apple Pencil Pro, что делает его идеальным инструментом для творчества и работы.

Основная камера на 12 Мп поддерживает Smart HDR 4 для улучшенной детализации, а фронтальная камера оснащена функцией Center Stage. Стоимость устройства начинается от $499 за версию с 128 ГБ памяти, что вдвое больше по сравнению с предыдущей моделью.

Предзаказ уже доступен, а поставки начнутся 23 октября.

Источник:Apple
Автор:Булат Кармак
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