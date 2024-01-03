Bigme mini: “читалка” с цветными чернилами и функционалом Chat GPT

Электронная книга работает на восьмиядерном процессора с частотой 2,3 ГГц, использует накопитель на 64 ГБ с возможностью расширения до 1 ТБ, 4 ГБ оперативной памяти, а также поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.0.

Искусственный интеллект обеспечивает точность более 98% при распознавании речи на 37 языках и 27 диалектах.