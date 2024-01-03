Bigme mini: “читалка” с цветными чернилами и функционалом Chat GPT

Bigme mini: “читалка” с цветными чернилами и функционалом Chat GPTНа восьмиядерном процессоре
Компания Bigme представила «читалку» E-Ink Smart Office Notebook B751C. Это устройство на 7 дюймов является многофункциональным инструментом, объединяющим в себе цветные и обычные электронные чернила, преобразование речи в текст и поддержку ChatGPT в компактном корпусе.
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Толщина 7 мм и компактные размеры делают его неплохим выбором для учебы, работы и повседневного использования. Kaleido 3 обеспечивает высокое качество изображения — 300PPI для черно-белых и 150PPI для цветных изображений — при этом экран не излучает синий свет и не мерцает.
Электронная книга работает на восьмиядерном процессора с частотой 2,3 ГГц, использует накопитель на 64 ГБ с возможностью расширения до 1 ТБ, 4 ГБ оперативной памяти, а также поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.0.
Искусственный интеллект обеспечивает точность более 98% при распознавании речи на 37 языках и 27 диалектах.