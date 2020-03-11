Благодаря утечке iOS 14 стали известны свежие подробности грядущего обновления iPad Pro

Так, в коде iOS 14 нашлись упоминания iPhone SE 2, который на релизе получит название iPhone 9. В устройство, как и ожидалось, вернут сканер отпечатка пальцев Touch ID, а также поддержку транспортных карт Express Transit. Также в мобильной операционной системе нашли упоминания меток AirTag и совершенно нового пульта для телеприставки Apple TV.

Но что самое интересное, в iOS 14 нашлось место и информации о новом iPad Pro, который, вероятнее всего, должны будут показать одновременно с iPhone 9. Устройство, судя по всему, получит тройную основную камеру с ультраширокоугольным модулем, широкоугольным модулем и телефото модулем, а также датчиком 3D ToF.