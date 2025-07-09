BOE стал крупнейшим поставщиком дисплеев для MacBook

По данным аналитиков Omdia, доля BOE составит 51% от общего объема поставок, что эквивалентно 11,5 млн панелей. Для сравнения, в 2024 году компания занимала 39% рынка.

Рост обеспечен благодаря расширенному производству LCD-дисплеев для MacBook Air, которые теперь доступны в версиях 13,6 и 15,3 дюйма. Общий объем заказов Apple на дисплеи для MacBook в 2025 году составит около 22,5 млн единиц — всего на 1% больше, чем годом ранее. Однако перераспределение между поставщиками оказалось существенным.

LG Display сократит поставки на 12,2%, до 8,48 млн панелей (35% рынка), а Sharp, обеспечивающий mini-LED экраны для MacBook Pro — на 20,8%, до 3,1 млн единиц.

Тем не менее, доминирование BOE может оказаться временным: с 2026 года Apple планирует перейти на OLED-дисплеи, в разработке которых будет участвовать Samsung Display. Это значительно изменит расстановку сил на рынке.