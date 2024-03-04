Более дешевый MacBook Air M3 получил поддержку двух мониторов, в отличие от «профессионального» MacBook Pro M3

Напомним, что 14-дюймовый MacBook Pro M3, выпущенный в прошлом году, поддерживает лишь один внешний дисплей с разрешением до 6K при 60 Гц.

В то же время, как 13-дюймовый, так и 15-дюймовый MacBook Air M3 могут работать с:

Одним внешним дисплеем с разрешением до 6K при 60 Гц.

Двумя внешними дисплеями с разрешением до 5K при 60 Гц, если крышка ноутбука закрыта (режим clamshell).

Учитывая, что в обеих машинах используются одинаковые чипы, есть вероятность, что поддержка второго дисплея на MacBook Air реализована на программном уровне.

Если это так, то её можно добавить и в MacBook Pro M3 с помощью обновления ПО.

Впрочем, не исключено, что разница обусловлена аппаратными отличиями. Точно узнать мы сможем только после разборки новых ноутбуков.