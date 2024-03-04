Более дешевый MacBook Air M3 получил поддержку двух мониторов, в отличие от «профессионального» MacBook Pro M3

Опубликовано 04 марта 2024, 20:22
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Более дешевый MacBook Air M3 получил поддержку двух мониторов, в отличие от «профессионального» MacBook Pro M3И такое бывает
Неожиданный поворот! Новый MacBook Air M3, который позиционируется как наиболее доступный ноутбук Apple, получил поддержку двух внешних мониторов, в то время как «профессиональный» MacBook Pro M3 может работать только с одним.
Напомним, что 14-дюймовый MacBook Pro M3, выпущенный в прошлом году, поддерживает лишь один внешний дисплей с разрешением до 6K при 60 Гц.
В то же время, как 13-дюймовый, так и 15-дюймовый MacBook Air M3 могут работать с:
- Одним внешним дисплеем с разрешением до 6K при 60 Гц.
- Двумя внешними дисплеями с разрешением до 5K при 60 Гц, если крышка ноутбука закрыта (режим clamshell).
Учитывая, что в обеих машинах используются одинаковые чипы, есть вероятность, что поддержка второго дисплея на MacBook Air реализована на программном уровне.
Если это так, то её можно добавить и в MacBook Pro M3 с помощью обновления ПО.
Впрочем, не исключено, что разница обусловлена аппаратными отличиями. Точно узнать мы сможем только после разборки новых ноутбуков.