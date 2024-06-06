Бренд игровых смартфонов Nubia раскрыл свой первый ноутбук для геймеров Red Magic

Опубликовано 06 июня 2024, 09:08
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Бренд игровых смартфонов Nubia раскрыл свой первый ноутбук для геймеров Red MagicЭто мы ждем
Производитель игровых смартфонов Nubia официально анонсировал свой первый ноутбук для геймеров под маркой Red Magic.
Соответствующий тизер был опубликован компанией в китайской социальной сети Weibo. Несмотря на отсутствие подробной информации о внешнем виде и характеристиках устройства, стало известно, что презентация состоится в июне.
По слухам, новинка получит экран с увеличенной частотой обновления, а в основе устройства будет лежать процессор Intel Core i9-13950HX.
Для обеспечения высокой производительности в играх ноутбук будет оснащен видеокартой NVIDIA RTX 4070. Также ожидается поддержка Wi-Fi 6E, что обеспечит стабильное и быстрое подключение к сети.
Nubia пообещала раскрыть больше подробностей об устройстве в ближайшие недели.