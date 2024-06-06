Бренд игровых смартфонов Nubia раскрыл свой первый ноутбук для геймеров Red Magic

Соответствующий тизер был опубликован компанией в китайской социальной сети Weibo. Несмотря на отсутствие подробной информации о внешнем виде и характеристиках устройства, стало известно, что презентация состоится в июне.

По слухам, новинка получит экран с увеличенной частотой обновления, а в основе устройства будет лежать процессор Intel Core i9-13950HX.

Для обеспечения высокой производительности в играх ноутбук будет оснащен видеокартой NVIDIA RTX 4070. Также ожидается поддержка Wi-Fi 6E, что обеспечит стабильное и быстрое подключение к сети.

Nubia пообещала раскрыть больше подробностей об устройстве в ближайшие недели.