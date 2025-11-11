Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 11 ноября 2025, 16:04
1 мин.

Британские чиновники потратили 312 млн фунтов стерлингов на переход на Windows 10

Аккурат к окончанию поддержки ОС
Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании обновило 31 500 устаревших ноутбуков с Windows 7 до Windows 10, несмотря на то, что Microsoft прекратила официальную поддержку этой операционной системы 14 октября 2025 года. Об этом сообщает издание The Register.
© Pxhere.com

Процесс модернизации продолжался с 2022 по 2025 год. За этот период было устранено более 49 000 критических уязвимостей в системе безопасности и 137 устаревших программных приложений были перенесены в новую систему. Один из старых центров обработки данных был выведен из эксплуатации, и планируется закрыть ещё три. Эта модернизация привела к сокращению эксплуатационных расходов и усилению мер по защите данных.

Предстоящий этап включает в себя перенос приложений на облачные сервисы и замену 24 000 устройств и 26 000 смартфонов. Агентство также планирует внедрить технологии автоматизации и искусственного интеллекта для повышения эффективности. Эксперты предполагают, что этот переход на Windows 10 может быть лишь временным решением из-за проблем с несовместимостью с многочисленными устройствами.

Об этом с помпой отчитались ответственные чиновники министерства, объясняя процесс «модернизации» несовместимость с Windows 11 большей части парка ПК и ноутбуков ведомства. Причём потрачено 312 млн фунтов стерлингов.