Британские чиновники потратили 312 млн фунтов стерлингов на переход на Windows 10

Процесс модернизации продолжался с 2022 по 2025 год. За этот период было устранено более 49 000 критических уязвимостей в системе безопасности и 137 устаревших программных приложений были перенесены в новую систему. Один из старых центров обработки данных был выведен из эксплуатации, и планируется закрыть ещё три. Эта модернизация привела к сокращению эксплуатационных расходов и усилению мер по защите данных.

Предстоящий этап включает в себя перенос приложений на облачные сервисы и замену 24 000 устройств и 26 000 смартфонов. Агентство также планирует внедрить технологии автоматизации и искусственного интеллекта для повышения эффективности. Эксперты предполагают, что этот переход на Windows 10 может быть лишь временным решением из-за проблем с несовместимостью с многочисленными устройствами.

Об этом с помпой отчитались ответственные чиновники министерства, объясняя процесс «модернизации» несовместимость с Windows 11 большей части парка ПК и ноутбуков ведомства. Причём потрачено 312 млн фунтов стерлингов.