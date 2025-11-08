Бюджетный планшет Poco Pad M1 «засветился» на Geekbench

В целом по техническим характеристикам Poco Pad M1 полностью идентичен Redmi Pad 2 Pro, включая оболочку на Android 15. Хотя эта стратегия может сбить потребителей с толку, как отмечает портал Notebookcheck со ссылкой на инсайдера Абхишека Ядава, это гарантирует, что аудитория Poco получит доступные характеристики. Официальная дата запуска пока не объявлена, но список в базе данных Geekbench указывает на близкий релиз.