Бюджетный планшет Poco Pad M1 «засветился» на Geekbench

Бюджетный планшет Poco Pad M1 «засветился» на GeekbenchЭто точная копия флагманского Redmi Pad 2 Pro
© Poco
Планшет работает на чипе Snapdragon 7s 4-го поколения, включает одно ядро с тактовой частотой 2,71 ГГц и графический процессор Adreno 810, ОЗУ на 8 ГБ. Модель является копией Redmi Pad 2 Pro, что позволяет предположить, что это ребрендинг. На бенчмарке планшет получил 1103 балла в тестировании с одинарной точностью, 1090 — с половинной, 1707 — квантовая оценка.
В целом по техническим характеристикам Poco Pad M1 полностью идентичен Redmi Pad 2 Pro, включая оболочку на Android 15. Хотя эта стратегия может сбить потребителей с толку, как отмечает портал Notebookcheck со ссылкой на инсайдера Абхишека Ядава, это гарантирует, что аудитория Poco получит доступные характеристики. Официальная дата запуска пока не объявлена, но список в базе данных Geekbench указывает на близкий релиз.