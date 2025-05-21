Челка, OLED и Xring O1: Xiaomi показала флагманский планшет Pad 7 Ultra

Опубликовано 21 мая 2025, 07:171 мин.
Челка, OLED и Xring O1: Xiaomi показала флагманский планшет Pad 7 UltraЭто мы ждем
Xiaomi официально подтвердила скорый релиз планшета Pad 7 Ultra — первого флагманского устройства этого класса с собственным чипом Xring O1. Презентация новинки состоится 22 мая, одновременно с другими гаджетами бренда.
Планшет получит 14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3200 × 2136 пикселей, аккумулятор емкостью 12 000 мАч и основную камеру на 50 Мп.
Особенностью дизайна станет «челка» на передней панели и металлический корпус, что делает Pad 7 Ultra максимально похожим на ультрабук — и по внешнему виду, и по производительности.
Главная изюминка — 10-ядерный чип Xring O1, изготовленный по 3-нм техпроцессу. Он уже замечен в смартфоне Xiaomi 15S Pro и показывает уровень производительности, близкий к MediaTek Dimensity 9400 и немного уступающий Snapdragon 8 Elite.
Таким образом, Xiaomi делает ставку на расширение собственной экосистемы устройств с фирменными чипами, стремясь снизить зависимость от Qualcomm и MediaTek.