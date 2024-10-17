Чип Apple A17 Pro в новеньком iPad mini 7 оказался урезанной версией самого себя

Опубликовано 17 октября 2024, 07:391 мин.
Чип Apple A17 Pro в новеньком iPad mini 7 оказался урезанной версией самого себяНеприятненько получилось
Процессор A17 Pro, установленный в анонсированном накануне iPad mini 7, оказался урезанной версией, несмотря на ожидания увидеть более мощный A18 Pro.
Как выяснилось, Apple использовала чип A17 Pro от прошлогодних iPhone 15 Pro и Pro Max, но с одним важным изменением — урезанным графическим процессором.
В новой версии планшета A17 Pro получил 5 ядер GPU вместо 6, что явно говорит о применении стратегии «биннинга», когда Apple использует чипы с некоторыми ограничениями для снижения себестоимости.
В то же время процессорное и нейронное ядро остались такими же, как и в оригинальной версии A17 Pro, с 6 ядрами CPU и 16 ядрами Neural Engine.
Это означает, что производительность графики в iPad mini 7 будет ниже, чем у прошлогодних Pro-моделей iPhone.