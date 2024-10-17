Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 17 октября 2024, 07:39
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Чип Apple A17 Pro в новеньком iPad mini 7 оказался урезанной версией самого себя

Неприятненько получилось
Процессор A17 Pro, установленный в анонсированном накануне iPad mini 7, оказался урезанной версией, несмотря на ожидания увидеть более мощный A18 Pro.
Чип Apple A17 Pro в новеньком iPad mini 7 оказался урезанной версией самого себя
© Wccftech

Как выяснилось, Apple использовала чип A17 Pro от прошлогодних iPhone 15 Pro и Pro Max, но с одним важным изменением — урезанным графическим процессором.

В новой версии планшета A17 Pro получил 5 ядер GPU вместо 6, что явно говорит о применении стратегии «биннинга», когда Apple использует чипы с некоторыми ограничениями для снижения себестоимости.

Чип Apple A17 Pro в новеньком iPad mini 7 оказался урезанной версией самого себя
© Wccftech

В то же время процессорное и нейронное ядро остались такими же, как и в оригинальной версии A17 Pro, с 6 ядрами CPU и 16 ядрами Neural Engine.

Это означает, что производительность графики в iPad mini 7 будет ниже, чем у прошлогодних Pro-моделей iPhone.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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