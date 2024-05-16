Чип Apple M4 поставил рекорд Geekbench, но для этого пришлось разогнать жидким азотом

В тесте Geekbench 6 iPad Pro с 10-ядерным процессором M4 показал впечатляющие результаты: 3767 баллов в одноядерном тесте и 14 677 в многоядерном. Чтобы достичь таких показателей, процессор был разогнан с помощью жидкого азота.

В стандартных условиях разница между 9-ядерной и 10-ядерной версиями M4 незначительна. iPad Pro с 9-ядерным процессором набрал 3630 баллов в одноядерном тесте и 13 060 в многоядерном, что всего на 2% ниже, чем у 10-ядерной версии.