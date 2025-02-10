Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 10 февраля 2025, 08:34
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Чип Apple M4 сделает MacBook Air и iPad Air мощнее многих ПК

Их анонс может состояться вместе с новым iPhone SE
В ближайшие дни Apple может представить не только iPhone SE (2025), но и обновленные версии iPad Air и MacBook Air.
Чип Apple M4 сделает MacBook Air и iPad Air мощнее многих ПК
© Bloomberg

По данным инсайдеров, оба устройства получат новый процессор M4, который обеспечит значительный прирост производительности.

Запасы актуальных моделей Air по всему миру подходят к концу, что косвенно подтверждает скорый выход новых устройств. Однако кроме перехода на M4, дизайн и другие характеристики, скорее всего, останутся без изменений.

Также ожидается анонс обновленного базового iPad.

В отличие от Air-версии, он не получит M4, но, возможно, будет оснащен A17 Pro с поддержкой Apple Intelligence, если объем оперативной памяти составит 8 ГБ.

Источник:Bloomberg
Автор:Булат Кармак
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