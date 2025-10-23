Чип M5 в MacBook Pro стал мощнейшим в одноядерном тесте — обогнал даже десктопные модели Intel и AMD

По результатам тестов, M5 набрал 199 баллов в Cinebench 2024, обойдя даже настольные Intel Core Ultra 9 285K (149) и AMD Ryzen 9 9950X3D (140). В Geekbench 6 чип показал 4325 баллов, что на 13% выше, чем у M4 Pro.

Процессор M5, созданный по техпроцессу TSMC N3P, получил обновлённый контроллер памяти с поддержкой LPDDR5X-9600, новую 10-ядерную GPU с Tensor-ускорителями и увеличенную пропускную способность памяти до 153 ГБ/с.

Это позволило повысить производительность в играх: в Baldur’s Gate 3 ноутбук выдаёт 74 FPS, а в Cyberpunk 2077 (FullHD) — около 60 FPS.