Что перестанет продавать Apple в 2022 году

Названы 6 продуктов

Apple, как правило, обновляет старые продукты, чтобы снова выпустить их на рынок. В каких-то случаях «яблоки» всё-таки теряют актуальность, но компания продолжает их продавать. В итоге всё равно принимается решение о снятии некоторых продуктов с производства и продаж. Вот шесть продуктов, которые Apple перестанет продавать в 2022 году.