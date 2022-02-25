Что перестанет продавать Apple в 2022 году

Что перестанет продавать Apple в 2022 годуНазваны 6 продуктов
iPod touch
Первым канет в Лету iPod touch седьмого поколения. Это безнадёжно устаревшее устройство. У него 4" дисплей, чип A10 и 1,2 Мп камера FaceTime. Он крайне маломощен и очень тесен.
Apple TV HD
Это некогда популярное устройство для потокового видео от Apple. Оно стоит в три раза дороже, чем потоковая приставка 4K, но производитель не обновлял процессор с 2015 года.
11-дюймовый iPad Pro
11" iPad Pro — отличный планшет с производительным процессором и привлекательным дизайном, богатой библиотекой приложений и массой высококлассных функций. Но 10,9" iPad Air имеет всё то же самое, но стоит на $200 дешевле.
Apple Watch Series 3
Apple уже выпустила седьмое поколение Apple Watch, но до сих пор продаёт Series 3. У этих часов оригинальный дизайн, устаревший чип, маленький экран и старые датчики сердечного ритма, а также нет функции обнаружения падения, всегда включённого высотомера и закруглённых углов дисплея, как в Series 7.
13-дюймовый MacBook Pro
Ещё до появления 14-дюймового MacBook Pro 13" MacBook Pro был в некотором роде избыточным. У него такие же процессор, дисплей и базовый дизайн, как у MacBook Air, мало портов и ограниченный объём оперативной памяти. Единственное, что в нём действительно отличается, — панель Touch Bar, делающая его на $200 дороже «собратьев».
Mac Pro с колесами
Наверное, самый странный продукт Apple — комплект колёс для Mac Pro за $5999. Стоят они $400, но зачем нужны, до сих пор не знает никто.