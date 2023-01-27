Чтобы не как у всех: OnePlus выпустит планшет с необычным расположением основной камеры

По данным инсайдеров, случится это в рамках глобального анонса флагманского смартфона бренда — OnePlus 11. При этом сама компания также разместила информацию об устройстве на своём индийском сайте.

Просочившиеся рендеры OnePlus Pad указывают на то, что он будет оснащен основной камерой в виде чёрного отверстия, как у OnePlus 11. При этом разместят его не сверху сбоку, а посреди длинного края задней панели планшета.