Чтобы не как у всех: OnePlus выпустит планшет с необычным расположением основной камеры

Чтобы не как у всех: OnePlus выпустит планшет с необычным расположением основной камерыИ, скорее всего, самым удобным
Уже не первый год по Сети ходят слухи о первом планшете компании OnePlus. Но, судя по всему, уже совсем скоро девайс и вправду будет представлен.
Фото: The Verge
По данным инсайдеров, случится это в рамках глобального анонса флагманского смартфона бренда — OnePlus 11. При этом сама компания также разместила информацию об устройстве на своём индийском сайте.
Просочившиеся рендеры OnePlus Pad указывают на то, что он будет оснащен основной камерой в виде чёрного отверстия, как у OnePlus 11. При этом разместят его не сверху сбоку, а посреди длинного края задней панели планшета.
The Verge
Напомним, что девайсу также приписывают 11,6-дюймовый дисплей. Анонс новинки ожидается уже 7 февраля, вместе с OnePlus 11, OnePlus 11R, OnePlus TV 65 Q2 Pro и OnePlus Buds Pro 2.