Цифра дня: Насколько вырос спрос на игровые ноутбуки в России за год?

Объединённая компания Связной | Евросеть проанализировала российский рынок игровых ноутбуков за 2018 год. С января по декабрь прошлого года продажи игровых ноутбуков выросли год к году на 67% в штучном выражении и на 60% в денежном.

Всего по итогам 2018 года было продано 237 тысяч устройств на сумму 16,5 млрд рублей. Лидером рынка стал бренд ASUS с 28% рынка в натуральном выражении, который в прошлом году обогнал в штуках и деньгах MSI. На втором и третьем месте расположились MSI — 22% и Acer 17%.

Наиболее популярным игровым ноутбуком в России стал Acer Nitro 5 AN515-52-56Z7. Второе место занял Lenovo Legion Y520-15IKBN, третье — Acer Nitro 5 AN515-51-55P9.

Вице-президент по продажам объединенной компании Связной | Евросеть Давид Борзилов отмел: «За последние годы индустрия игровых ноутбуков сравнилась по техническому оснащению с персональными компьютерами. Производители снабжают игровые ноутбуки видеокартами и процессорами последнего поколения, которые не уступают ПК. Это и является основным драйвером роста «мобильных» компьютеров. За год средняя стоимость игрового ноутбука снизилась на 2,9 тыс. рублей и составила 69,4 тыс. рублей».