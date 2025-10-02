ComputerBase назвал Galaxy Tab S11 одним из лучших Android-планшетов после обзора новинки

Новинка оснащена AMOLED-дисплеем яркостью до 1600 кд/м², процессором MediaTek Dimensity 9400+ с GPU Immortalis-G925 MC12, поддержкой Android 16 и долгим сроком обновлений.

В бенчмарках Tab S11 заметно превзошёл предшественника и вплотную приблизился к iPad Air 2022, уступив только iPad Pro с чипом M4. При этом стресс-тесты показали умеренный троттлинг — менее выраженный, чем у планшета Apple.

Модель с 11-дюймовым дисплеем стартует от $962 (128 ГБ + Wi-Fi 6E), версия с 5G — от $1122, а Tab S11 Ultra с экраном 14,6 дюйма и Wi-Fi 7 — от $1497. Все версии оснащены 12 ГБ оперативной памяти и поддерживают карты microSD до 2 ТБ.