Dell анонсировала новую серию ноутбуков XPS 2024

Семейство XPS 2024 включает в себя модели XPS 16, 14 и 13, обозначающие размеры экранов. Ноутбуки выделяются минималистичным стилем и использованием металла в сочетании со стеклом Gorilla Glass 3 в платиновом и графитовом оттенках.

Пользователи получат широкие возможности настройки сенсорного экрана в каждой модели - от FHD+ в XPS 13 до 4K в XPS 16.

Внутренние характеристики каждой модели XPS различаются по производительности. в XPS 16 используется графический процессор RTX 4070, а в XPS 14 - RTX 4050. Все модели оснащены процессорами Intel Core Ultra, начиная с Core Ultra 9 в XPS 16 и заканчивая Core Ultra 5 в XPS 13.