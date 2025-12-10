Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 10 декабря 2025, 07:08
1 мин.

Dell начала просить $550 за увеличение оперативки на 16 ГБ в ноутбуке XPS 13

И ее за это уже раскритиковали
Пользователи заметили, что обновление Dell XPS 13 с 16 до 32 ГБ LPDDR5X теперь стоит $550 — дороже, чем аналогичный апгрейд у Apple.
Напомним, что купертиновцы за апгрейд до 32 ГБ просят $400, если говорить о MacBook Air M4. На ситуацию публично отреагировала Framework: та же надбавка в 32 ГБ у её ноутбуков обходится всего в $80.

Компания подчеркнула, что стоимость памяти действительно растет из-за глобального дефицита DRAM. По данным аналитиков, цены на серверную память выросли на 40–50% за квартал, а массовая DRAM подорожала более чем на 170% год к году.

Объясняется это все спросом со стороны дата-центров ИИ. Производители смещают мощность на HBM и серверный DDR5, оставляя меньше чипов для потребительских устройств.

При этом Framework признает, что и ей придется поднять цены, когда текущие запасы закончатся. Но к мопании подчеркнули: рост спроса — не повод выставлять «надбавки в стиле Apple или Dell».