Dell начала просить $550 за увеличение оперативки на 16 ГБ в ноутбуке XPS 13

Напомним, что купертиновцы за апгрейд до 32 ГБ просят $400, если говорить о MacBook Air M4. На ситуацию публично отреагировала Framework: та же надбавка в 32 ГБ у её ноутбуков обходится всего в $80.

Компания подчеркнула, что стоимость памяти действительно растет из-за глобального дефицита DRAM. По данным аналитиков, цены на серверную память выросли на 40–50% за квартал, а массовая DRAM подорожала более чем на 170% год к году.

Объясняется это все спросом со стороны дата-центров ИИ. Производители смещают мощность на HBM и серверный DDR5, оставляя меньше чипов для потребительских устройств.

При этом Framework признает, что и ей придется поднять цены, когда текущие запасы закончатся. Но к мопании подчеркнули: рост спроса — не повод выставлять «надбавки в стиле Apple или Dell».