Dell оценила свой новый игровой ноутбук с RTX 4050 дешевле $1000

Этот портативный игровой монстр оснащён процессорами Core i5-13450HX или i7-13650HX. В зависимости от конфигурации, покупатели могут выбрать между видеокартами NVIDIA RTX 4050 или RTX 4060.

Стоимость базовой версии, включающей в себя процессор Core i5-13450HX, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель на 512 ГБ и графический ускоритель RTX 4050, составляет всего $975 долларов.

Это делает её одним из самых привлекательных предложений на рынке в своем ценовом диапазоне.

Ноутбук Game Box G15 оборудован 15,6-дюймовым экраном с разрешением 2,5K, частотой обновления 240 Гц и яркостью 400 нит.

Экран обеспечивает охват цветового пространства DCI-P3 на 99%. Кроме того, устройство оснащено эффективной системой охлаждения и рядом портов, включая USB-A, USB-C, HDMI, RJ-45 и Ethernet.