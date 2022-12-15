Dell показала разбирающийся за секунды ноутбук

Пока что девайс является лишь концептом и носит название Concept Luna. По словам представителей бренда, инженеры компании пытались реализовать в нём своё видение экологичного ноутбука будущего.

В первую очередь забота об окружающей среде будет проявляться в отсутствии необходимости постоянно утилизировать старый ноутбук, покупая ему на замену новый. С помощью Concept Luna можно будет заменять отдельные компоненты.