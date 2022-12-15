Dell показала разбирающийся за секунды ноутбук

Dell показала разбирающийся за секунды ноутбукЕщё и очень экологичный
Пока некоторые производители пытаются представить ноутбуки с гибкими дисплеями, Dell решила пойти своим путём. Компания показала, как выглядит её мобильный компьютер, который можно разобрать в считанные секунды.
Фото: Engadget
Пока что девайс является лишь концептом и носит название Concept Luna. По словам представителей бренда, инженеры компании пытались реализовать в нём своё видение экологичного ноутбука будущего.
В первую очередь забота об окружающей среде будет проявляться в отсутствии необходимости постоянно утилизировать старый ноутбук, покупая ему на замену новый. С помощью Concept Luna можно будет заменять отдельные компоненты.
При этом в рекламном ролике устройства, компания показывает, что его можно разобрать в пределах 30 секунд. Причём для этого нужны лишь инструменты с кнопками и прямые руки. Отдельно стоит отметить, что ноутбук лишён привычных кабелей или винтов.
Отметим, правда, что очень маловероятным кажется тот факт, что мы увидим нечто похожее на Concept Luna в реальном устройстве в ближайшее время. Но это не значит, что компания вовсе откажется от идеи легкоразбирающихся аппаратов.