Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 14 мая 2024, 04:30
1 мин.

Dell XPS 13 Plus стал работать вдвое дольше после перехода с Intel на Snapdragon

Snapdragon X
Dell собирается «встряхнуть» рынок ноутбуков с помощью грядущей модели XPS 13 Plus, оснащенной процессором Qualcomm Snapdragon X. Утечка внутренних документов раскрывает потенциальные изменения: почти вдвое большее время автономной работы по сравнению с моделями на базе Intel, и все это по значительно более низкой цене.
Dell XPS 13 Plus стал работать вдвое дольше после перехода с Intel на Snapdragon
© Its me Pravin

Тесты, проведенные Dell, показали, что Snapdragon X превосходит по эффективности использования батареи. Продолжительность воспроизведения видео, по оценкам, на 68−98% выше, чем у процессоров Intel Alder Lake-P, что составляет до 29,6 часа работы от одного заряда (дисплей FHD+). Это больше, чем 15,45 часа работы модели Intel. При более высоких разрешениях (QHD+) ноутбук на Snapdragon работает 21,9 часа против 11,02 часа у Intel.

Такие значительные преимущества выгодны для Dell с финансовой точки зрения. По имеющимся данным, Snapdragon X стоит вдвое дешевле Intel Core i7−1360P: 145 долларов против 293 долларов. Такая экономия позволяет Dell предложить более конкурентоспособную стартовую цену в 1199 долларов за оснащенный Snapdragon XPS 13 Plus, который включает 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища.

Источник:tomshardware
Автор:Булат Кармак
Теги:
#DELL
,
#компьютер
,
#Snapdragon