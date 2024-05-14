Dell XPS 13 Plus стал работать вдвое дольше после перехода с Intel на Snapdragon

Тесты, проведенные Dell, показали, что Snapdragon X превосходит по эффективности использования батареи. Продолжительность воспроизведения видео, по оценкам, на 68−98% выше, чем у процессоров Intel Alder Lake-P, что составляет до 29,6 часа работы от одного заряда (дисплей FHD+). Это больше, чем 15,45 часа работы модели Intel. При более высоких разрешениях (QHD+) ноутбук на Snapdragon работает 21,9 часа против 11,02 часа у Intel.

Такие значительные преимущества выгодны для Dell с финансовой точки зрения. По имеющимся данным, Snapdragon X стоит вдвое дешевле Intel Core i7−1360P: 145 долларов против 293 долларов. Такая экономия позволяет Dell предложить более конкурентоспособную стартовую цену в 1199 долларов за оснащенный Snapdragon XPS 13 Plus, который включает 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища.