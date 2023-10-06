Дешевле большинства смартфонов: новенький планшет OnePlus Pad Go будет стоить всего $215

Однако стоит учесть, что указанная цена предполагает наличие банковской скидки, детали которой пока неизвестны. К тому же, при предзаказе покупателям обещают подарить чехол Folio.

Что касается характеристик, то известно, что планшет будет оснащён экраном 2.4К с диагональю 11,35 дюйма, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего накопителя. Его аккумулятор будет иметь ёмкость 8000 мАч, а зарядка — мощность 33 Вт.

Скорее всего, в основе устройства будет лежать процессор Helio G99 от MediaTek.

Официальный анонс планшета ожидается уже сегодня. Предзаказы должны стартовать 12 октября, в то время как открытые продажи намечены на 20 октября.