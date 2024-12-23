Digma представила новую электронную книгу P6 с цветным экраном

Сенсорный экран устройства имеет диагональ 6 дюймов и не бликует на солнце. Также предусмотрена технология Moonlight 2, которая позволяет регулировать цветовую температуру экрана от холодных до теплых оттенков в зависимости от предпочтений пользователя.

Digma P6 имеет длительный срок работы без подзарядки. Электронная книга использует энергию только для перелистывания страниц и активации некоторых функций, таких как подсветка, что позволяет использовать устройство на протяжении месяца без необходимости в зарядке.

Устройство имеет встроенную память объемом 32 Гб, а также поддерживает карты памяти micro SD и SDHC для дополнительного хранения данных. Digma P6 поддерживает различные форматы документов, такие как EPUB, PDF, MOBI, и другие. Кроме того, устройство работает на операционной системе Android, что позволяет скачивать дополнительные приложения и текстовые файлы.

Для подключения к другим устройствам используется разъем Type-C, а также имеется поддержка Bluetooth. Цена на модель начинается от 21 990 рублей.