Для базового iPad и iPad Air выйдет дешевая версия клавиатуры Magic Keyboard от Apple

В отличие от премиальной версии, представленной для iPad Pro в мае, эта бюджетная клавиатура, вероятно, будет изготовлена из более простых материалов, таких как силикон, вместо алюминиевого корпуса.

Новая клавиатура, по слухам, заменит текущие модели Magic Keyboard Folio и старую версию Magic Keyboard для iPad Air. Также ожидается, что она будет оснащена рядом функциональных клавиш, что станет новинкой для клавиатур этой серии.

По данным инсайдеров, релиз выпуск новой Magic Keyboard состоится в середине 2025 года. Возможно, в те же сроки можно ждать и анонса нового поколения базового iPad — iPad 11.