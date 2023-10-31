До 22 часов от одного заряда: сколько могут проработать новые MacBook Pro M3 без розетки

Так, например, 14-дюймовая модель с базовым процессором M3 теперь может работать до 22 часов при просмотре фильмов и до 15 часов при серфинге в интернете, благодаря аккумулятору на 70 Вт•ч. Модели с чипами M3 Pro и M3 Max также демонстрируют впечатляющие результаты, обеспечивая до 18 часов просмотра видео и до 12 часов веб-серфинга.

16-дюймовые версии MacBook Pro с процессорами M3 Pro и M3 Max способны работать до 22 часов при просмотре фильмов и до 15 часов в интернете, благодаря емкому аккумулятору на 100 Вт•ч.

Все модели поддерживают быструю зарядку: 14-дюймовые модели могут заряжаться от адаптера на 96 Вт, а 16-дюймовые — от адаптера на 140 Вт.

Эти показатели автономной работы делают новые MacBook Pro идеальным выбором для профессионалов, которым нужен мощный и надежный инструмент для работы в дороге.