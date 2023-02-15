До чего техника дошла: Apple выпустила обновление прошивки для зарядного кабеля MacBook

На этот раз купертиновцы привлекли к себе вниманием тем, что они обновили прошивку… Своего зарядного кабеля MagSafe 3 для ноутбуков! Апдейт под номером 10M1543 вышел накануне, 14 февраля. Он автоматически устанавливается при подключении кабеля к компьютеру.

Отметим, что об использовании чипа в MagSafe 3 известно достаточно давно — его Apple установила для контроля передачи данных, шифрования и зарядки. Но обновление прошивки кабеля — это что-то новое.

Напомним, что данная модель кабеля совместима с MacBook Air M2 2022 года, 14-дюймовым MacBook Pro 2021 года и новее, а также 16-дюймовым MacBook Pro 2021 года и новее.