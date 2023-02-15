До чего техника дошла: Apple выпустила обновление прошивки для зарядного кабеля MacBook

До чего техника дошла: Apple выпустила обновление прошивки для зарядного кабеля MacBookЧто будет следующим? Апдейт прошивки корпуса?
Apple не раз удивляла своих пользователей. Начиная тем, что продавала колёсики для Mac Pro за 70 тыс рублей, заканчивая переходом на архитектуру ARM в ноутбуках и компьютерах.
Фото: ByteCable
На этот раз купертиновцы привлекли к себе вниманием тем, что они обновили прошивку… Своего зарядного кабеля MagSafe 3 для ноутбуков! Апдейт под номером 10M1543 вышел накануне, 14 февраля. Он автоматически устанавливается при подключении кабеля к компьютеру.
Отметим, что об использовании чипа в MagSafe 3 известно достаточно давно — его Apple установила для контроля передачи данных, шифрования и зарядки. Но обновление прошивки кабеля — это что-то новое.
Напомним, что данная модель кабеля совместима с MacBook Air M2 2022 года, 14-дюймовым MacBook Pro 2021 года и новее, а также 16-дюймовым MacBook Pro 2021 года и новее.