До конца года появится iPad Pro с тройной камерой, как у iPhone 11

В сети появились новые подробности о следующем поколении профессиональных планшетов Apple. Информаций поделился профильный японский ресурс Macotakara со ссылкой на китайскую цепочку производственных поставок.
По данным источника, не только смартфоны серии iPhone 11 получат тройную камеру, но и новый iPad Pro, который готовится к выпуску до конца 2019 года. Macotakara опубликовал рендеры, показывающие, как может выглядеть планшет Apple с такой камерой.
Кроме того, сообщается о подготовке 10,2-дюймового iPad с двойной камерой. Он должен стать заменой 9,7-дюймовому iPad 2018 года выпуска.
Новое поколение iPhone ожидается в сентябре, а iPad — в октябре 2019 года.