Duracell создала огромную батарейку для подзарядки смартфонов и ноутбуков

Duracell создала огромную батарейку для подзарядки смартфонов и ноутбуковНа самом деле это павербанк
Duracell создала зарядную станцию для электроники в виде фирменной батарейки. Компания Duracell выпустила мощный внешний аккумулятор в виде фирменной батарейки типа ААА под названием М150. Ёмкость павербанка составляет 25 тысяч мАч и позволяет одновременно зарядить игровую консоль, ноутбук и смартфон.
© Duracell
От батареи можно зарядить ноутбук уровня MacBook Pro 16", консоль Steam Deck и любой смартфон. Павербанк оснащён разъёмами USB-А и USB-C, в крышку встроена беспроводная магнитная зарядка, позволяющая использовать её вместе с iPhone с MagSafe. Под крышкой размещена компактная ниша для хранения кабелей питания.
Вес внешнего аккумулятора М150 — 800 граммов, высота — 16,25 см. Для павербанка предусмотрена комплектная зарядка весом 300 граммов.
Цена гаджета около $200, в рублях примерно 18,6 тысяч.