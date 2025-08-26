Экран 12 дюймов и Snapdragon 7 Gen 3: в России стартовали продажи HONOR Pad 10 5G

Планшет оснащен 12,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2,5K и частотой обновления 120 Гц. Дисплей занимает 88% поверхности, поддерживает расширенный цветовой охват и обеспечивает плавность интерфейса и четкую анимацию.

Корпус устройства выполнен из металла. Его толщина составляет 6,29 мм, а вес — 525 граммов. За производительность отвечает процессор Snapdragon 7 Gen 3, который, по данным компании, быстрее и энергоэффективнее решений предыдущего поколения. Он рассчитан на работу с играми и ресурсоемкими приложениями, а также справляется с повседневными задачами.

Емкость аккумулятора HONOR Pad 10 5G — 10 100 мА·ч. Поддерживается быстрая зарядка: до 35 Вт при использовании комплектного адаптера и до 66 Вт с фирменными блоками HONOR. Это позволяет быстро восстановить заряд и дольше пользоваться планшетом без подзарядки.