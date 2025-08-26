Экран 12 дюймов и Snapdragon 7 Gen 3: в России стартовали продажи HONOR Pad 10 5G

Экран 12 дюймов и Snapdragon 7 Gen 3: в России стартовали продажи HONOR Pad 10 5GЦена от 36 990 рублей
Планшет оснащен 12,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2,5K и частотой обновления 120 Гц. Дисплей занимает 88% поверхности, поддерживает расширенный цветовой охват и обеспечивает плавность интерфейса и четкую анимацию.
Корпус устройства выполнен из металла. Его толщина составляет 6,29 мм, а вес — 525 граммов. За производительность отвечает процессор Snapdragon 7 Gen 3, который, по данным компании, быстрее и энергоэффективнее решений предыдущего поколения. Он рассчитан на работу с играми и ресурсоемкими приложениями, а также справляется с повседневными задачами.
Емкость аккумулятора HONOR Pad 10 5G — 10 100 мА·ч. Поддерживается быстрая зарядка: до 35 Вт при использовании комплектного адаптера и до 66 Вт с фирменными блоками HONOR. Это позволяет быстро восстановить заряд и дольше пользоваться планшетом без подзарядки.
Для звука предусмотрена система из шести динамиков с технологией пространственного аудио. Такая конструкция делает звучание более объемным при просмотре фильмов или прослушивании музыки.
На российском рынке планшет представлен в цвете «космический серый». Версия с памятью 8+128 ГБ стоит 36 990 рублей, а модификация с 8+256 ГБ предлагается за 38 990 рублей. Кроме того, доступен комплект с чехлом-клавиатурой по цене 44 990 рублей.
До 15 сентября действует акция: скидка 4000 рублей на покупку планшета и 5000 рублей на комплект с клавиатурой. Устройство можно приобрести в сетевых магазинах электроники и на маркетплейсах, включая DNS, М. Видео, Эльдорадо, OZON, Яндекс Маркет и другие.